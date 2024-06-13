В «Мире Танков» стартовало «Летнее приключение»

Компания Lesta Games выпустила крупное обновление для «Мира Танков» под названием «Летнее приключение». Оно уже доступно пользователям на ПК и консолях.

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Главным нововведением патча стал новый сезон боевого пропуска под названием «Отряд «ГОСТ». Он посвящен учёным проектного бюро НППО «Перспектива» и продлится до 11 сентября — в течение ближайших трёх месяцев геймеры могут получить золото, трофейное оборудование и другие награды.

Видео доступно на YouTube-канале Мир Танков. Официальный видеоканал. Права на видео принадлежат Lesta Games.

Другим важным нововведением стала платная подписка. Она позволяет геймерам заработать до 500 золота в неделю, бесплатно демонтировать штатное оборудование, получать дополнительные награды за ежедневные задачи и использовать советский премиум-танк IX уровня «Объект 752». Все геймеры, которые зайдут в «Мир Танков» до 30 октября, получат неделю платной подписки полностью бесплатно.

Наконец, в сетевом экшене стартовало событие «Натиск: Каменный волк». Геймеры могут поучаствовать в битвах 7 на 7 на технике X уровня и опробовать магазин с эксклюзивными товарами. Авторы также обновили список арендной техники и добавили режим радиомолчания в Аркаде. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте «Мира Танков».