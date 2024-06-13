На PS5 появится полноценный голосовой чат Discord

Компания Sony объявила, что в ближайшее время на PlayStation 5 появится полноценная интеграция с сервисом Discord для общения с помощью голосовой связи. Если раньше для звонков в программе необходимо было использовать мобильное приложение или ПК, то в скором времени пользователи смогут общаться с друзьями напрямую через приложение на консоли.

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В Sony отметили, что полноценная интеграция PS5 и Discord сперва появится у владельцев приставки из Японии и Азии, после чего последуют Европа, Австралия, Новая Зеландия, Ближний Восток и, наконец, США и Канада. Точные сроки в компании не назвали, однако первые страны смогут воспользоваться новым функционалом в ближайшие недели.

Для того, чтобы звуковые опции Discord корректно работали на PS5, необходимо будет использовать актуальную прошивку консоли и привязать устройство к своему Discord-аккаунту.