Британцы устали от слишком дорогих игр в Steam и подали на Valve в суд

На Valve подали в суд в Великобритании. Корпорацию обвинили в злоупотреблении своим доминирующим положением на местном рынке и, как результат, завышении цен на игры «для 14 млн человек».

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Речь идёт о коллективном иске — один человек обращается в суд от имени большей группы людей — на сумму 656 млн фунтов стерлингов (843 млн долларов). Подала его Вики Шотболт, активистка кампании по борьбе за защиту цифровых прав.

Как объясняет Шотблот, «компаниям, занимающим доминирующее положение на рынке, не разрешается устанавливать завышенные или антиконкурентные цены. Ещё они не могут навязывать другие несправедливые торговые условия, которые мешают конкуренции».

Однако доминирование Steam на британском рынке позволило Valve продолжать взимать с игровых издателей «чрезмерно высокую комиссию до 30%». Это, в свою очередь, «привело к завышению цен для потребителей».

В иске утверждается, что Valve обязывает разработчиков и издателей придерживаться ценового паритета, что не позволяет продавать игры на других платформах по более низким ценам. А ещё «весь дополнительный контент для игр, приобретенных в Steam, должен покупаться там же — в Steam».

Шотблот пытается остановить «незаконное поведение» Valve и «помочь людям вернуть то, что им причитается» на протяжении как минимум 6 лет.