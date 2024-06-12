Игровой 4K-телевизор Hisense E7NQ Pro с частотой 144 Гц оценили в 95000 рублей

Компания Hisense объявила о запуске нового QLED-телевизора E7NQ Pro, предназначенного для геймеров. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

Телевизор Hisense E7NQ Pro имеет QLED-матрицу с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц с «разгоном» до 144 Гц в игровом режиме, в то время как большинство телевизоров предлагают 60 Гц. В числе прочих особенностей — поддержка функции локального затемнения, пиковая яркость до 800 нит и режим Filmmaker Mode, обеспечивающий точную цветопередачу.

Новинка поддерживает технологии Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, специальный игровой режим Game Mode Pro с ALLM, MEMC, VRR и AMD FreeSync Premium. Аудиосистема телевизора состоит из 2,1-канальных динамиков мощностью 40 Вт, совместимых с Dolby Atmos и DTS:X.

Работает телевизор под управлением фирменной операционной системы компании Vidaa, которая поддерживает установку сторонних приложений.

Hisense E7NQ Pro представлен в четырех размерах от 55 до 85 дюймов и предлагается на европейском рынке по цене от €999 (около 95,6 тыс. руб.) и выше.