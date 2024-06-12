Россиянам рассказали, как бесплатно обновить игры с PS4 до PS5-версий

Выяснилось, что российские пользователи имеют возможность бесплатно обновить цифровые копии игр для PlayStation 4 до версий для PlayStation 5. Об этом сообщает Telegram-канал «PlayStation Скидки».

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Отмечается, что данная опция доступна исключительно для игр, которые поддерживают бесплатное обновление до новой версии. Кроме того, обновление возможно только в случае наличия версии игры для PS5 в российском PS Store.

Пользователям, желающим воспользоваться данной услугой, необходимо отправить запрос в службу поддержки по электронной почте на адреса networksupport@ru.playstation.com или info@sony.ru.

Для ускорения процесса рекомендуется указать в письме номер заказа из подтверждающего электронного письма, полученного после покупки, а также свой PSN ID. Это позволит сократить время на обработку запроса и ускорить получение обновления.

На приведенных примерах пользователи смогли бесплатно обновить Resident Evil 2 Remake и Resident Evil 7.

Компания Sony отключила российский PlayStation Store весной 2022 года, из-за чего пользователи PlayStation лишились доступа к новым тайтлам. Ранее купленные игры доступны для загрузки, однако их обновление до улучшенных версий для PS5 до этого было невозможным.

Ранее сообщалось, что новая игра по Star Wars будет отнимет у людей десятки часов жизни.