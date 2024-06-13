В Digital Foundry объяснили, почему Sony убрала упоминание о 8К с коробок PS5

Обзорщики из Digital Foundry в своём YouTube-канале объяснили, почему на упаковочных коробках PS5 Sony убрала маркировку 8К.

© Ferra.ru

Оказалось, дело в ограниченной пропускной способности HDMI в консолях PlayStation 5, которая составляет всего 32 Гбит/с. И этого, по словам обзорщиков, недостаточно для обеспечения картинки в формате 8K при 60 fps. Причём, чтобы достичь такого разрешения, потребовалась бы субдискретизация, что не вполне соответствует стандартам 8K.

К тому же PS5 не поддерживает 8K с HDR из-за ограничения пропускной способности в 8 бит на канал, тогда как минимальное требование составляет 10 бит на канал.