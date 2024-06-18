Как работает новая механика прокачки в Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Релиз дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring уже не за горами, и разработчики провели превью-сессии для журналистов. Портал PC Gamer поделился деталями о новой механике прокачки, которая появится в дополнении.

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Помимо обычной прокачки уровня при помощи рун, в новой локации можно будет найти фрагменты Древа Скаду (Scadutree Fragments). Они повышают уровень благословения (Scadutree Blessing), которое масштабирует характеристики персонажа гораздо выше, чем в базовой игре.

Вдобавок в открытом мире можно будет найти катакомбы и подземелья с другим ресурсом (Revered Spirit Ash Blessings), который повышает защиту коня и призываемых духов. В Shadow of the Erdtree можно будет прокачиваться и как обычно, за счет рун, но после 150 уровня цена станет неимоверно высокой. И даже если игроку хватит рун, практическая польза от каждого нового очка характеристики значительно спадет.

Фрагменты Древа Скаду призваны решить именно эту проблему. Нюанс в том, что бонусы, приобретаемые за счет фрагментов, активны только в новой локации. Характеристики персонажа будут подсвечены оранжевым, когда бонусы включены, и белым — когда выключены. Вероятно, таким образом разработчики решили сбалансировать сложность дополнения, не сделав базовую игру слишком простой.

В превью-версии Shadow of the Erdtree фрагменты можно было найти в различных местах, но чаще всего они находятся у статуй рогатых фигур. Если знать, что именно нужно искать, то найти их совсем не трудно. Рядом с некоторыми статуями поджидают враги, но в остальном они ощущаются примерно так же, как маленькие деревца из базовой игры, награждающие золотыми семенами.

Помимо этого, фрагменты встречаются и в крупных подземельях — в качестве награды за победу над боссом или прохождение важной контрольной точки. Есть вероятность, что они также будут выпадать из некоторых мини-боссов.

Новый тип пепла, похоже, выпадает с боссов в катакомбах и подземных тюрьмах. Опять же, скорее всего, он будет наградой за побочный контент.