Новая игра по Star Wars отнимет у людей десятки часов жизни

Прохождение основной сюжетной линии новой игры Star Wars Outlaws займет от 25 до 30 часов. Об этом со ссылкой на заявление геймдиректора проекта Джулиана Герити сообщает издание DTF.
Разработчики компании Massive Entertainment приняли решение сделать игру более компактной, чтобы у рабочих и семейных людей было время на ее прохождение. Полное прохождение, включающее все побочные задания, может занять от 50 до 60 часов. Такое решение позволило команде сосредоточиться на проработке деталей и создании качественного контента.
Герити также сообщил, что первоначально планировалось добавить в Star Wars Outlaws механику плавания, однако этого не удалось реализовать. Вместо этого были добавлены мини-игры, такие как Сабакк, которые были внесены в процесс разработки позже. Таким образом, Star Wars Outlaws станет более компактной и сфокусированной на основном сюжете, что позволит игрокам полностью погрузиться в мир «Звездных войн» за меньшее количество времени.
Релиз Star Wars Outlaws запланирован на 30 августа 2024 года. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также ПК.
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