Редактор модов REDkit для «Ведьмака 3» получил первый патч

Авторы редактора модов REDKit для Ведьмак 3: Дикая Охота из CD Projekt RED выпустили первый патч для своего творения.

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С патчем в редакторе исправили всевозможные ошибки, с которыми столкнулись игроки ранее. К примеру, в определённых случаях у них исчезал курсор, а создание мира и ландшафтов могло вызывать вылеты при активированной трассировке лучей.

Кроме того, теперь экземпляры навигационной сетки должны загружаться без ошибок, а палитра цветов будет верно отображать результаты.

Заодно авторами были внесены некоторые исправления, которые позволяют избавиться от сбоев и улучшают стабильность работы редактора.

Была улучшена и работа пользовательского интерфейса, куда включили новые значки. А ещё были добавлены дополнительные языковые настройки. И сам редактор теперь запоминает прошлые конфигурации в окне приветствия.

Кроме того, ранее авторы выпустили для редактора ещё несколько видеоуроков, где поведали о принципах работы с файлами, создании анимаций, квестов и самого мира.

Фанаты уже успели воспользоваться возможностями редактора — к примеру, в триквел уже интегировали Вызиму из The Witcher.