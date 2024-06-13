Как пользоваться активностями в Discord

Не так давно в Discord появилась новая функция — возможность запускать на сервере мини-игры. Портал makeuseof.com рассказал, как они работают и как создать активность на своем канале.

© Unsplash

Что такое активности

Активности в Discord — это простые интерактивные игры, в которые можно играть прямо в окне приложения. На данный момент мессенджер предлагает более дюжины активностей, в том числе шахматы и инструмент для совместного просмотра видео на YouTube. Они работают при помощи веб-серверов и не загружают систему, благодаря чему мини-игры могут неплохо скрасить посиделки в групповом чате.

Как начать активность в Discord

Запустите Discord.

Позвоните другу или присоединитесь к голосовому каналу на сервере.

Нажмите на кнопку «Начать активность» — она находится под кнопкой прекращения вызова, ниже индикатора пинга.

Выберите активность, которую вы хотели бы запустить в канале.

Предоставьте приложению необходимые разрешения.

Присоединиться к активности на канале можно точно так же. Просто зайдите на канал и нажмите на «Присоединиться к активности» — кнопка находится там же, где и при трансляции экрана.