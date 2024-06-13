Лучшие эмуляторы старых игр для iOS

Не так давно Apple разрешила авторам эмуляторов выкладывать свои приложения в App Store, а это значит, что пользователи iOS могут свободно играть в релизы для старых платформ. Портал makeuseof.com поделился списком лучших эмуляторов разных систем для iPhone.

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Delta

Delta — эмулятор старых платформ Nintendo, от разных версий Game Boy до Nintendo 64 и DS. Проект стал своего рода наследником популярного эмулятора GBA4iOS, и предлагает несколько крайне приятных функций. Например, возможность ускорить игру, чтобы побыстрее промотать нудные сегменты, сохранения в любой момент и полную поддержку сторонних контроллеров.

DolphiniOS

DolphiniOS позволяет играть в релизы для GameCube и Wii на iOS. А это значит, что поклонники старины могут с комфортом пройти Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda: Twilight Princess, Pikmin и многие другие культовые игры. Отметим, что DolphiniOS поддерживает масштабирование графики — благодаря этому некоторые игры для Wii выглядят почти как современные.

Нюанс в том, что DolphiniOS не доступен в магазине App Store: эмулятор нужно загружать через стороннюю площадку AltStore, что добавляет головной боли. Помимо этого, владельцам более старых устройств может не хватить производительности. Эмуляция Wii порой бывает довольно требовательна к железу.

PPSSPP

PPSSPP создан для эмуляции PlayStation Portable (PSP). Приложение поддерживает практически все игры, выпущенные для платформы, хотя старые модели iPhone могут не справляться из-за низкой производительности. Еще стоит упомянуть, что PPSSPP поддерживает перенос сохранений с реальной PSP. То есть, в теории вы можете продолжить прохождение какой-нибудь старой игры без лишних хлопот.

RetroArch

Пожалуй, каждый, кто хоть раз интересовался эмуляцией, что-то слышал о RetroArch — универсальном эмуляторе старых систем и одном из самых популярных приложений своего рода. Оно поддерживает не только PlayStation, Game Boy и SNES, но и гораздо более нишевые платформы: например, DOS, MSX, PC Engine и Sega Genesis. Наконец, RetroArch также поддерживает многопользовательскую игру, причем между разными устройствами (в том числе на Android и ПК).