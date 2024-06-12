Лучшие моды для Elden Ring

Контента Elden Ring хватит на сотни часов игры, но если вы думаете, что все видели и хотите немного разнообразить рутину, то фанатские моды — идеальная опция. Портал PC Gamer поделился списком лучших модификаций для Elden Ring.

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О чем надо знать перед установкой модов

Для того, чтобы модификации работали корректно, потребуется отключить анти-чит Elden Ring. Процедура не сложная, если следовать гайдам, но проводите ее на свой страх и риск. Если вы выйдите в онлайн-режим после установки модов, то вас могут забанить.

Помимо этого, есть смысл подождать выхода дополнения Shadow of the Erdtree. Крупные расширения зачастую полностью ломают модификации, разработанные для оригинальной игры — им наверняка потребуются исправления и патчи.

Плагин, позволяющий играть в Elden Ring (и многие другие релизы) с нормальной поддержкой широкоформатных мониторов. По умолчанию игра запускается в формате 16:9 при ограничении частоты кадров в 60 fps, что не подходит для владельцев мониторов 3840х1600. Если вы хотите играть в Elden Ring в форматах 16:10 или 4:3, то Flawless Widescreen — обязательный мод.

Seamless Co-op — незаменимая модификация, если вы хотите играть в Elden Ring с друзьями. Базовая игра ограничивает кооператив определенными локациями и автоматически отправляет фантомов-товарищей «домой» после победы над боссом. Но что, если вы хотите пройти всю игру, от начала до конца, совместно с друзьями? Seamless Co-op прост в использовании и реально меняет ощущения от прохождения.

Функция этого мода полностью соответствует названию — Pause the Game позволяет… Поставить игру на паузу в любой момент. Теперь вам не придется беспокоиться о противниках, если нужно срочно отойти от компьютера.

Не всем по душе высокая сложность Elden Ring, и данная модификация создана как раз для таких случаев. Она делает игру гораздо более доступной. Easy mode for Elden Ring снижает урон врагов, дает игроку больше рун, снижает стоимость прокачки оружия — настроек много, так что сложность можно подобрать на свой вкус.

Одно из двух крупнейших фанатских дополнений для Elden Ring. Оно добавляет в игру тонны нового контента, в том числе уникальные классы, начинающие прохождение в разных точках открытого мира. Помимо этого, The Convergence предлагает новые опции для крафтинга и быстрого перемещения, оригинальных боссов и переработанные подземелья.

Reforged имеет не меньше оригинального контента, однако больше фокусируется на переработке базовых механик Elden Ring. Дополнение меняет баланс каждого предмета экипировки, перенастраивает хитбоксы противников, а также добавляет в игру новые варианты блока и уклонения.