OnePlus Ace 3V признан самым мощным бюджетным смартфоном в мае по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали майский рейтинг производительности среднебюджетных смартфонов под управлением Android. Лидером майской подборки признан OnePlus Ace 3V на базе чипа Snapdragon 7+ Gen 3, который по итогам 1000 тестов в бенчмарке AnTuTu набрал в среднем 1,43 млн баллов. За ним следуют Realme GT Neo6 SE с таким же процессором (1,38 млн) и Redmi K70E (1,37 млн) с чипом MediaTek Dimensity 8300 Ultra. С четвертого по восьмое места расположились Realme GT Neo5 SE (1,14 млн) и Redmi Note 12 Turbo (1,13 млн), работающие на чипе Snapdragon 7+ Gen 2, а также Oppo Reno11 5G (991 тыс.), iQOO Z8 (974 тыс.), iQOO Neo7 SE (970 тыс.) с процессором Dimensity 8200, Замыкают топ Oppo K12 5G (902 тыс.), за производительность которого отвечает Snapdragon 7 Gen 3, и Redmi Note 12T Pro (886 тыс.) на базе MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Безоговорочным лидером по производительности среди всех Android-смартфонов в мае был признан Vivo X100s, который набрал более 2,1 млн баллов в бенчмарке AnTuTu.