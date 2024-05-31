Ученые не нашли связи между любовью к видеоиграм и безработицей

В то время как безработица среди молодых мужчин растет, считать видеоигры в качестве единственной причины не совсем верно, пишут ученые. Исследования показывают, что сами по себе игры не оказывают негативного влияния на психическое состояние, но их использование в качестве эскапизма (избегания неприятного в жизни) во время безработицы может.

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Тем не менее, игры на самом деле могут улучшить перспективы трудоустройства. Исследования показывают, что игры развивают такие ценные «софт скиллы», как критическое мышление, общение и решение проблем, которые очень востребованы работодателями.

Остается вопрос: не отдают ли безработные геймеры предпочтение играм перед поиском работы? Хотя некоторые исследования показывают, что это может происходить с менее образованными молодыми людьми, доказательства «неубедительны».

В конечном итоге, хотя игры могут быть механизмом преодоления безработицы, они не являются ее первопричиной.

Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять всю картину этой сложной взаимосвязи, считают эксперты.