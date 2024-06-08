Какой была первая настольная игра Америки?

Индустрия настольных игр бьет ключом: в 2023 году глобальный оборот составил $16,8 млрд, а к 2032 он может достичь $40,1 млрд. Но начала хобби были гораздо более скромными. Журнал Smithsonian Magazine рассказал о первой американской настольной игре.

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The Traveler’s Tour была выпущена нью-йоркской картографической фирмой F. & R. Lockwood. По сути, авторы скопировали механики географических игр из Европы — они считались образовательными настолками. Как правило, такие игры предполагали гонку по полю от старта до финиша, а по пути игроки узнавали различные географические факты.

The Traveler’s Tour впервые появилась на прилавках в 1822 году, что делает ее самой ранней настольной игрой, изданной в США. Хотя на протяжении почти века этот титул ошибочно принадлежал Mansion of Happiness — английской настольной игре 1843 года, которая была издана в Штатах в 1894. А все из-за рекламных материалов, называвших коробку «первой настольной игрой, изданной в Америке».

К моменту выхода The Traveler’s Tour рынок настольных игр в США постепенно развивался: родители среднего и высшего классов регулярно покупали их, чтобы играть всей семьей. Однако тяжело сказать, насколько популярной была игра. Конечно, The Traveler’s Tour была первой настольной игрой, использовавшей карту США, но до нашего времени не дошли сведения о продажах. Не говоря уже о том, что число сохранившихся копий невелико.

В состав игры входило вручную раскрашенное поле в виде карты 24 штатов США, а также пронумерованный список 139 городов и поселений, от Нью-Йорка до Нью-Мадрида. А напротив каждого номера было название городка и его краткое описание. Помимо этого, инструкции предписывали, что для игры нужна игральная вертушка — своего рода гибрид шестигранного кубика и волчка, популярный среди азартных игроков.

Игроки по очереди вращали вертушку и смотрели, какое число на ней выпадет. Затем они отсчитывали соответствующее число шагов на поле и смотрели, на какой город приходится последний шаг. Если игрок мог по памяти сказать название города, его фишка передвигалась на это место. Побеждал тот, кто первым добирался до Нового Орлеана.

Но примечательны не столько правила, сколько подача самих городов и фактов о них. The Traveler’s Tour рисовала лестный портрет сельскохозяйственных, экономических и культурных достижений Америки того времени. Помимо этого, игра уделяла отдельное внимание высшим учебным заведениям разных штатов и достоаримечательностям.