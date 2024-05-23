Новый «Майор Гром» обогнал по продажам «Джона Уика-4» в кино: подробности

Новый российский фильм «Майор Гром: Игра» на предстартовых продажах почти достиг планки четвертой части про американского киллера «Джон Уик», следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Так, лента о киногерое из Санкт-Петербурга, предварительно, заработала 20,1 млн рублей против 21,2 млн рублей зарубежного фильма.

Новые приключения Игоря Грома «Майор Гром: Игра», предварительно, заработали внушительные 20,1 млн рублей. Новинка совсем немного не дотянулась до зарубежного боевика «Джон Уик 4» (21,2 млн рублей, стартовые сборы — 302,5 млн), — говорится в публикации.

При этом лента с Тихоном Жизневским уже обошла фильмы «По щучьему велению» (15,9 млн рублей на предстарте) и «Сто лет тому вперед» (12,6 млн рублей). Кроме того, новая часть по ожиданиям уже обошла ленту «Майор Гром: Чумной доктор» (3,3 млн рублей).

Ранее новый фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» возглавил российский кинопрокат. Картина с Генри Кавиллом в главной роли заработала в России и СНГ 122,1 млн рублей за прошедшие выходные. На втором месте оказалась фантастическая кинолента «Сто лет тому вперед», собрав 56 млн рублей. Картина несколько недель сохраняла первую позицию в прокате.