В автомобилях Tesla больше нельзя играть в игры через Steam

Недавно новые модели автомобилей Tesla получили апдейт. Среди множества изменений внимательные пользователи обратили внимание, что их машина теперь больше не поддерживает игры через Steam.

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Ранее владельцы Tesla могли во что-то поиграть из своей библиотеки Steam, не покидая пределы машины. Скорее всего, данной функцией автомобилисты настолько редко пользовались, что в компании решили отказаться от её интеграции.

Ваш автомобиль больше не поддерживает игры Steam. Другие развлекательные функции и приложения затронуты не будут.

Также в середине апреля Boston Dynamics показала новую версию продвинутого робота Atlas. Он стал больше похож на человека, избавился от множества элементов, гидравлики, а также стал гораздо подвижнее и быстрее.