Ghost of Tsushima обошла Horizon и The Last of Us по пиковому онлайну в Steam

Релиз самурайского экшена Ghost of Tsushima на PC привлёк большое количество игроков и уже поставил свой рекорд.

© Скриншот

В Steam пиковый онлайн «новинки» достиг 57,934 человек, а прямо сейчас в ней находятся почти 40 тыс человек. Этот результат делает Ghost of Tsushima четвёртым самым успешным релизом SIE на платформе Valve (по пиковому онлайну):

1.Helldivers 2 — 458 709 игроков;

2.God of War — 73 529 игроков;

3.Marvelʼs Spider-Man Remastered — 66 436 игроков;

4.Ghost of Tsushima Directorʼs Cut — 57 934 игроков;

5.Horizon Zero Dawn Complete Edition — 56 557 игроков;

6.Horizon Forbidden West Complete Edition — 40 462 игроков;

7.The Last of Us Part I — 36 496 игроков;

8.Days Gone — 27 450 игроков;

9.Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales — 13 539 игроков;

10.Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 10 851 игроков;

11.Ratchet & Clank: Rift Apart — 8757 игроков;

12.Returnal — 6691 игроков.

Очевидно, что пиковый онлайн Ghost of Tsushima мог бы быть куда больше — если бы Sony не снимала игру с продажи в Steam в 180 регионах.

Что касается местной пользовательской оценки «новинки», то она «очень положительная». Количество обзоров составляет 3 166, и 84% рекомендует игру к покупке.

Сама Ghost of Tsushima и её оптимизация получают только похвалу. А встречающаяся критика в основном касается политики Sony.