В Сеть слили первые скриншоты Deadlock — новой игры от Valve

Тестировщики новой игры от Valve под названием Deadlock слили в Сеть несколько скриншотов, на которых можно разглядеть интерфейс, графику, попытаться разобраться в концепции шутера, а также изучить описание персонажа по имени Grey Talon.

© Cq.ru

Официального анонса Deadlock еще не было, однако известно, что раньше игра разрабатывалась под названием Neon Prime, а местом действия выступала вселенная Half-Life. Примечательно, что карта на слитых скриншотах чем-то напоминает Сити 17 из Half-Life 2.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Счастливчики, которым удалось попасть на закрытый тест Deadlock, описывают игру как лютую смесь Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite и Orcs Must Die с упором на фэнтези и стимпанк.

Предполагается, что шутер находится в состоянии альфы, а когда Valve сделает официальный анонс проекта — неизвестно.