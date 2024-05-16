Продажи стратегии Manor Lords перевалили за 2 млн копий

В конце апреля в раннем доступе вышла Manor Lords — средневековая стратегия, созданная одним единственным геймдизайнером. Её успех превзошёл ожидания издателя, ведь уже за первый день продажи превысили миллион копий, а теперь стало известно о двух миллионах проданных экземпляров стратегии.

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Продажи распределились между Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store. Такой успех издательство Hooded Horse не ожидало даже в самых смелых фантазиях, хотя в компании и подозревали о потенциальном успехе. Всё дело в сотнях тысяч установок и добавлений в список желаемого в Steam, а также активном освещении в профильной прессе.

Игру приобрело 26% тех пользователей, кто добавлял её в список желаемого. Причём в издательства ожидают стабильных продаж в дальнейшем, в том числе из-за обещанных скидок. Глава Hooded Horse отметил, что пиковый онлайн Manor Lords в Steam превзошёл таковой у других популярных стратегий — Total War: Warhammer III и Sid Meier’s Civilization VI.

Ранее автор Manor Lords поделился планами на ближайшие правки в стратегии. Разработчик хотел бы повысить стоимость торговых путей, но для этого он должен тщательно продумать, какое поведение игроков хочет поощрить.