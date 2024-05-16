Источники сравнили Lego Horizon Adventures с Forbidden West

Инсайдер Том Хендерсон отреагировал на информацию, распространяемую Kurakasis — якобы на ближайшей выставке PlayStation будет анонсирован проект Lego Horizon Adventures. Согласно источникам Хендерсона, это будет полноценная игра.

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Её сравнивают с Horizon Forbidden West, а отличительной чертой станет стилистика Lego. При этом в игре будет «реалистичная графика». Хендерсон не знает, что конкретно подразумевается под этими словами, учитывая мир из кубиков конструктора. Можно предположить, что речь идёт о реалистичных тенях, освещении и не только.

Других деталей Хендерсон не знает, но он подтвердил — рекламный трейлер Lego Horizon Adventures был готов уже в апреле. Инсайдер считает, что анонс может состояться скоро, учитывая публикацию названия проекта со стороны Kurakasis (многие утечки он обнаружил, узнав о регистрации товарных знаков).

Вероятно, как и рассказывал Kurakasis, анонс Lego Horizon Adventures состоится на ближайшей выставке PlayStation. Журналист и инсайдер Джефф Грабб заявлял, что трансляция пройдёт уже в этом месяце. Это будет очередное шоу State of Play или PS Showcase.