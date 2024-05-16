Wayfinder перезапустят без микротранзакций и с оффлайновым режимом

Студия Airship Syndicate анонсировала крупное обновление Echoes к своему онлайновому приключенческому боевику Wayfinder. И оно станет перезапуском игры, которая не особо удачно стартовала.

© Скриншот

В своём нынешнем состоянии Wayfinder будет доступна до 31 мая, после чего игра покинет Steam и вернётся в магазин 11 июня, одновременно с запуском Echoes. Пользователи PlayStation всё это время смогут продолжать играть в текущую версию, а после выхода обновления Echoes будет поддерживаться только версия для PlayStation 5.

После 11 июня Wayfinder превратится в кооперативную премиум-игру без микротранзакций и требования постоянного интернет-подключения. Игрокам на старте будут доступны автономный режим для одиночного прохождения и кооператив на троих. Игра со всем существующим и будущим контентом раннего доступа будет продаваться за 25 долларов, а после релиза её цена возрастет.

Все предметы, которые раньше были доступны только через микротранзакции, включая персонажей, оружие и наборы брони, можно будет заработать в игре. Весь прогресс игроков будет сброшен, так как сохранения станут локальными. Владельцы Founders Packs сохранят доступ к игре и предметы, заработанные в статусе Основателей.

Airship Syndicate также внесёт многочисленные изменения в игровой процесс Wayfinder. Игроков ждёт, в частности:

четыре отдельных уровня сложности;

случайные трофеи в виде оружия;

коллекционные доспехи с уникальными характеристиками;

расширенный лимит на предметы для жилья;

упрощенная система разблокировки персонажей;

«традиционная» система талантов;

новый пользовательский интерфейс.

Версия для Xbox Series запланирована на конец 2024 года. Тогда же должен состояться официальный запуск версии 1.0 Wayfinder.

Премьера Wayfinder состоялась в августе 2023 года, и игра на старте получила некоторую популярность: одновременный онлайн в первые дни достиг 24 тысячи игроков в Steam. Однако вскоре положительные отзывы сменились на смешанные. А объявление о перезапуске игры опустило рейтинг до очень отрицательного: в настоящее время лишь 11% отзывов остаётся позитивными.