"Разработчиком STALKER", кидавшим страйки, оказался украинский школьник

Скандал вокруг блокировок русскоязычных YouTube-каналов и популярных блогеров в соцсети от лица разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 завершился разоблачением личности «страйкера». Им оказался украинский школьник Даниил Нексус, о чем он рассказал в интервью главному редактору iXBT.games Виталию Казунову и популярному блогеру Deadp47 Леониду Родину.

© GSC Game World

Русскоязычные блогеры и СМИ начали получать жалобы на контент по S.T.A.L.K.E.R. еще в 2023 году. Жалобы подавал якобы представитель разработчиков украинской студии GSC Game World Роман Голубничий. От его действий пострадали VGtimes, канал iXBT.Games в YouTube, который даже был удален, а затем восстановлен, и многие другие.

В 2024 году страйк получил блогер Deadp47. Он вышел на истинного автора жалоб — Даниила Нексуса, известного в сообществе поклонников S.T.A.L.K.E.R. масштабной утечкой по готовящейся к выходу игре. Сообщество «Вестник того самого сталкера», в котором состоял Нексус, сначала отвергло обвинения, но затем отстранило Нексуса от управления группой в социальных сетях. При этом, как заявлял владелец сообщества, они сами несколько раз получали страйки.

Спустя почти неделю после публикации расследования на канале Deadp47, блогер вместе с главным редактором iXBT.Games связались с Нексусом. По его словам, он — школьник из Киева, который получил доступ к почте сотрудников GSC Game World. Используя специальное ПО, он подобрал пароль к почтам и получил все необходимое, чтобы представляться сотрудником украинской студии и отправлять официальные жалобы на YouTube, X, RuTube и другие платформы.

Кроме того, Нексус имел доступ к рабочим чатам студии и взломал еще одну почту, где он нашел файлы S.T.A.L.K.E.R. 2. Эти файлы, включая рабочий билд игры, позже оказались в сети. Разработчики никак не помешали Даниилу и даже не попытались связаться с ним. Вместо этого украинская студия обвинила в утечке «русских хакеров», хотя, как оказалось, за всем этим с самого начала стоял украинец.

«Возможно, они узнали, что злоумышленник — это на самом деле не ужасный русский хакер, а просто украинский школьник. Плохая пиар-история, ведь украинский школьник сражается с русскими блогерами, наверное, нельзя его останавливать», — с иронией прокомментировал ситуацию Казунов.

Свои действия Нексус объясняет удалением разработчиками русской озвучки в S.T.A.L.K.E.R. 2 после начала СВО и желанием «повысить свою репутацию за счет GSC Game World».

Подросток признался, что в сообществе фанатов было известно, кто отправляет страйки, однако это не пресекалось из-за страха перед возможными последствиями — Нексус мог заблокировать и других пользователей.

Полное интервью с Даниилом Нексусом должно позже выйти на YouTube-канале Deadp47.