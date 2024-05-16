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Подписчики PS Plus «Экстра» и «Люкс» смогут сыграть в Red Dead Redemption 2

Sony объявила список игр, которые с 21 мая станут доступны подписчикам улучшенных версий PlayStation Plus и даже посвятила им специальный трейлер. О том, какие игры появятся в основной версии подписки, компания уже рассказывала ранее.

Подписчики PS Plus «Экстра» и «Люкс» смогут сыграть в Red Dead Redemption 2
© Скриншот

Итак, с 21 мая те, кто не поскупился на оплату версии «Экстра», увидят в библиотеке следующие игры:

  • Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4);
  • Deceive Inc. (PlayStation 5);
  • The Sims 4 City Living (PlayStation 4);
  • Crime Boss: Rockay City (PlayStation 5);
  • The Settlers: New Allies (PlayStation 4);
  • Stranded: Alien Dawn (PlayStation 4, PlayStation 5);
  • Cat Quest (PlayStation 4);
  • Cat Quest II (PlayStation 4);
  • The LEGO Movie 2 Videogame (PlayStation 4);
  • Watch Dogs (PlayStation 4).

Подписчикам по версии «Люкс» приготовлено ещё три классических проекта, доступных на PlayStation 4 и PlayStation 5:

  • 2Xtreme;
  • G-Police;
  • Worms Pinball.

Компания напоминает, что с 21 мая библиотеку доступных по подписке игр покинет ряд проектов, включая Horizon Zero Dawn и другие игры.