Подписчики PS Plus «Экстра» и «Люкс» смогут сыграть в Red Dead Redemption 2
Sony объявила список игр, которые с 21 мая станут доступны подписчикам улучшенных версий PlayStation Plus и даже посвятила им специальный трейлер. О том, какие игры появятся в основной версии подписки, компания уже рассказывала ранее.
Итак, с 21 мая те, кто не поскупился на оплату версии «Экстра», увидят в библиотеке следующие игры:
- Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4);
- Deceive Inc. (PlayStation 5);
- The Sims 4 City Living (PlayStation 4);
- Crime Boss: Rockay City (PlayStation 5);
- The Settlers: New Allies (PlayStation 4);
- Stranded: Alien Dawn (PlayStation 4, PlayStation 5);
- Cat Quest (PlayStation 4);
- Cat Quest II (PlayStation 4);
- The LEGO Movie 2 Videogame (PlayStation 4);
- Watch Dogs (PlayStation 4).
Подписчикам по версии «Люкс» приготовлено ещё три классических проекта, доступных на PlayStation 4 и PlayStation 5:
- 2Xtreme;
- G-Police;
- Worms Pinball.
Компания напоминает, что с 21 мая библиотеку доступных по подписке игр покинет ряд проектов, включая Horizon Zero Dawn и другие игры.