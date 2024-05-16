В России могут начать маркировать импортируемые игры

По данным РБК, Минпромторг готов рассмотреть возможность маркировки импортируемых в Россию видеоигр средствами идентификации. Таким образом в стране будут бороться с «серым» импортом.

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С инициативой ввести маркировку специальным QR-кодом физических версий игр выступила Русская ассоциация дистрибьюторов и импортёров видеоигр. По замыслу маркировка должна наноситься на товар на этапе между импортом и продажей ритейлеру. Без такой маркировки игры не должны допускать к продаже.

В ассоциации объяснили смысл маркировки импортируемых игр большим обилием «серого» импорта игровых консолей, аксессуаров и самих тайтлов. В том числе из-за этого не происходит таможенного оформления, уплаты пошлины и НДС. Этот метод якобы поможет побороть «серый» импорт.

Геймеры в этой ситуации больше всего беспокоятся повышением цен на физические версии игр, а в ассоциации, напротив, не думают, что такое произойдёт.