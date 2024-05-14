Valheim получила обновление с новой локацией и осадными орудиями

Выживалка Valheim, находящаяся в раннем доступе, получила обновление 0.218.15. В честь него показали эпичный анимационный трейлер, а главной новинкой патча стали новые Пепельные земли (Ashlands). Загрузить обновление можно в Steam, однако пока наблюдаются проблемы с загрузкой в магазине Microsoft и на консолях Xbox.

© Скриншот

«Мы не хотели просто выпустить еще один биом, но с огнём вместо тумана. В Пепельных землях будет борьба, и игроки должны ожидать испытаний. Каждый дюйм территории, на которую вы претендуете, должен быть завоёван, и каждый аванпост должен быть укреплён, прежде чем вы отправитесь вглубь. Мы вступаем на территорию эндшпиля, и игроки должны быть готовы к тому, что ждёт их далеко на Севере», — рассказал продюсер Valheim.

Новый биом называют «адом». Тех, кто осмелится в него заглянуть, ждут смертоносные враги, однако с ними стоит сразиться ради новых ресурсов, снаряжения и рецептов для крафта. Сразиться с новыми противниками можно благодаря двуручному мечу, копью, арбалету и другим новинкам. При желании их можно улучшить, чтобы наделить «первобытными силами» природы, крови и шторма.

Показать настоящую мощь помогут осадные оружия — отныне их можно создавать и использовать. Это будут катапульты и тараны, которые помогут штурмовать вражеские крепости в Пепельных землях. А ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.