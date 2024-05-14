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Как восстанавливать здоровье в Hades 2: гайд

Hades 2 — достаточно сложная игра, и здоровье главной героини нужно беречь, если вы хотите добраться до финального подземелья. Портал GameSpot рассказал, как можно восстановить здоровье и за какими шансами стоит охотиться.

Как восстанавливать здоровье в Hades 2: гайд
© Steam
  • Сердца кентавров. Они отмечены значком синего сердца с красным крестом. Каждое сердце повышает максимальный запас здоровья Мелинои и лечит ее.
  • Закуски. Хот-доги и картошка-фри, которые иногда появляются в магазине Харона, тоже восстанавливают здоровье. Их можно купить за оболы, но помните — закуски не повышают максимум здоровья так же, как сердца кентавров.
  • Колодцы Харона. После открытия соответствующего апгрейда в котле, во время забегов на локациях иногда можно найти мини-магазинчики Харона, предлагающие разные краткосрочные бонусы. Один из них — восстановление здоровья.
  • Фонтаны. После победы над финальным боссом каждого биома Мелиноя может восстановить здоровье, утолив жажду в фонтане.
  • Божественные дары. Некоторые бонусы богов позволяют либо повысить запас здоровья, либо получить регенерацию.
  • Подарки Арахны. Королева пауков Арахна может подарить Мелиное платья, которые не только защищают от урона, но и дают разные бонусы. В том числе и восстановление здоровья.
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