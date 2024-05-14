Вышел новый трейлер российской игры KIBORG — экшена про киборга Василия

Российская игровая студия Sobaka Studio представила новый трейлер своего нового проекта KIBORG, в котором показала элементы боевой системы.

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Разработчики описывают свою игру как нарративный экшен с элемента rogue-lite. Сюжет рассказывает о киборге по имени Василий, который отправляет свои копии на бой с мутантами, наркоманами и бойцами других фракций.

В игре можно будет использовать как оружие дальнего боя, так и сражаться с врагами голыми руками с использованием различных комбо.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sobaka Studio.

Игру планируется выпустить на ПК, а также на консолях Xbox и PlayStation. Дата релиза пока неизвестна, но в Steam уже доступна демо-версия проекта.