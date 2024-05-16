Почему Xbox закрывает студии и сокращает расходы?
Xbox закрыла три студии, входившие в состав Bethesda: Arkane Austin (Redfall, Prey), Tango Gameworks (Hi-Fi Rush) и Alpha Dog. Сокращение вызвало бурю негодования в Интернете, но, на самом деле, в нем нет ничего шокирующего — просто инвестиции Xbox до сих пор не отбились. Портал Eurogamer рассказал, что стояло за этим решением.
Последние 10 лет были не самыми благоприятными для Xbox. После провального запуска Xbox One популярность бренда на рынке консолей стала значительно ниже. За ним прочно закрепилось третье место — после Nintendo и PlayStation. Но несмотря на это прибыль Xbox постепенно пошла в гору по мере перехода игровой индустрии в цифровой формат.
Для того, чтобы сохранять релевантность в долгосрочной перспективе, Xbox нужен был план. При поддержке топ-менеджмента Microsoft игровое направление компании решило попытаться изменить привычные правила индустрии, и подписка Game Pass была центральным элементом плана. По задумке, платная подписка позволила бы Xbox найти новых покупателей, сгенерировать больше прибыли и расширить бизнес.
Но для того, чтобы платная подписка работала, Microsoft нужен стабильный поток привлекательных игр. А для этого необходимо повысить темпы разработки. Потому-то компания и начала покупать бесхозные студии и франшизы. Первое время под крыло Xbox переходили разработчики средней руки, вроде Double Fine и Ninja Theory, или старые партнеры, типа Playground Games. Бренд также инвестировал ресурсы в собственные команды, причем не только ради наращивания контента, но и для разнообразия жанров.
После первой волны приобретений менеджмент Xbox заговорил о покупке студий, разрабатывающих игры для разных аудиторий. Фил Спенсер даже хотел приобрести какую-нибудь японскую команду, которая помогла бы Microsoft найти игроков в юго-восточной Азии. Но вместо этого он потратил $7,5 млрд на Bethesda — компанию, больше всего известную своими RPG и шутерами.
Для контекста, в портфолио Xbox на тот момент находились Halo, Gears of War, Fable и игры недавно приобретенных мастеров RPG — Obsidian Entertainment. Иными словами, Bethesda немного не подходила под определение «разных аудиторий». Однако покупка предоставила Xbox права на огромные франшизы и каталог проектов; большая часть потраченных миллиардов пришлась как раз на The Elder Scrolls и Fallout.
После этого Xbox купила Activision Blizzard. В итоге компания получила популярный подписочный сервис, две консоли, большой коллектив студий и портфель интеллектуальной собственности. Но рост остановился. Число пользователей Game Pass не повышалось, потому что Microsoft, возможно, переоценила привлекательность самой модели подписки. К тому же, продажи консолей Xbox тоже не поражали воображение.
Другими словами, Xbox оказалась вынуждена сократить расходы — как и многие другие игровые компании в последние годы. Не важно, какие результаты показала Redfall или Hi-Fi Rush: топ-менеджмент смотрит на перспективы будущих прибылей. И с этой точки зрения гораздо надежнее вложить деньги в новую Fallout, чем в Hi-Fi Rush 2. Не говоря уже о том, что подписка Game Pass снижает продажи новых игр.