Почему Xbox закрывает студии и сокращает расходы?

Xbox закрыла три студии, входившие в состав Bethesda: Arkane Austin (Redfall, Prey), Tango Gameworks (Hi-Fi Rush) и Alpha Dog. Сокращение вызвало бурю негодования в Интернете, но, на самом деле, в нем нет ничего шокирующего — просто инвестиции Xbox до сих пор не отбились. Портал Eurogamer рассказал, что стояло за этим решением.

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Последние 10 лет были не самыми благоприятными для Xbox. После провального запуска Xbox One популярность бренда на рынке консолей стала значительно ниже. За ним прочно закрепилось третье место — после Nintendo и PlayStation. Но несмотря на это прибыль Xbox постепенно пошла в гору по мере перехода игровой индустрии в цифровой формат.

Для того, чтобы сохранять релевантность в долгосрочной перспективе, Xbox нужен был план. При поддержке топ-менеджмента Microsoft игровое направление компании решило попытаться изменить привычные правила индустрии, и подписка Game Pass была центральным элементом плана. По задумке, платная подписка позволила бы Xbox найти новых покупателей, сгенерировать больше прибыли и расширить бизнес.

Но для того, чтобы платная подписка работала, Microsoft нужен стабильный поток привлекательных игр. А для этого необходимо повысить темпы разработки. Потому-то компания и начала покупать бесхозные студии и франшизы. Первое время под крыло Xbox переходили разработчики средней руки, вроде Double Fine и Ninja Theory, или старые партнеры, типа Playground Games. Бренд также инвестировал ресурсы в собственные команды, причем не только ради наращивания контента, но и для разнообразия жанров.

После первой волны приобретений менеджмент Xbox заговорил о покупке студий, разрабатывающих игры для разных аудиторий. Фил Спенсер даже хотел приобрести какую-нибудь японскую команду, которая помогла бы Microsoft найти игроков в юго-восточной Азии. Но вместо этого он потратил $7,5 млрд на Bethesda — компанию, больше всего известную своими RPG и шутерами.

Для контекста, в портфолио Xbox на тот момент находились Halo, Gears of War, Fable и игры недавно приобретенных мастеров RPG — Obsidian Entertainment. Иными словами, Bethesda немного не подходила под определение «разных аудиторий». Однако покупка предоставила Xbox права на огромные франшизы и каталог проектов; большая часть потраченных миллиардов пришлась как раз на The Elder Scrolls и Fallout.

После этого Xbox купила Activision Blizzard. В итоге компания получила популярный подписочный сервис, две консоли, большой коллектив студий и портфель интеллектуальной собственности. Но рост остановился. Число пользователей Game Pass не повышалось, потому что Microsoft, возможно, переоценила привлекательность самой модели подписки. К тому же, продажи консолей Xbox тоже не поражали воображение.

Другими словами, Xbox оказалась вынуждена сократить расходы — как и многие другие игровые компании в последние годы. Не важно, какие результаты показала Redfall или Hi-Fi Rush: топ-менеджмент смотрит на перспективы будущих прибылей. И с этой точки зрения гораздо надежнее вложить деньги в новую Fallout, чем в Hi-Fi Rush 2. Не говоря уже о том, что подписка Game Pass снижает продажи новых игр.