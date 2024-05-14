Авторы Kingdom Come: Deliverance 2 завершили озвучку главного героя Индржиха — релиз скоро
Чешская студия Warhorse объявила о завершении работы над озвучкой главного героя в игре Kingdom Come: Deliverance 2. Разработчики опубликовали фотографии с актёром Томом Маккеем, который записал финальные реплики для Индржиха из Скалицы.
Завершение работы над озвучкой главного героя означает, что проект действительно находится на финальной стадии производства. Обычно работа над озвучанием персонажей в больших RPG ведётся практически до последнего момента — авторы вносят коррективы в некоторые реплики и дозаписывают необходимый материал.
© Warhorse
В своём посте студия Warhorse объявила, что путь к релизу продолжается. Выход Kingdom Come: Deliverance 2 состоится до конца 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.