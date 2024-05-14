Варвара сразилась с нежитью в новом геймплейном ролике «Сказок Старой Руси»

Авторы игры Бессмертный. Сказки Старой Руси представили свежий короткий геймплейный ролик, который посвящён сражением героини Варвары-красы с разнообразной нежитью.

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Как было известно ранее, Варвара будет одной из двух главных героинь, которые должны остановить злые силы и Кощея Бессмертного. Вторым протагонистом выступает Василиса Премудрая.

В самом ролике авторы показали два важных момента геймлея — выбор пути при прохождении и сражения. На старте Варваре предлагают три карты, которые ведут к разным событиям. Можно выбрать различные направления пути, где героиню будут ждать всевозможные враги и бонусы.

Следом разработчики продемонстрировали бои с использованием карт умений на всевозможных локациях вроде лесов и болот. К примеру, Варвара использует свою косу в качестве своеобразного оружия-кнута.

В процессе можно увидеть различные анимации и эффекты, которые активируются при атаках персонажа или её противников. Среди последних встречаются гоблины, гули и другие чудовища. Ранее, кстати, авторы как раз рассказывали о врагах ближнего боя.

Ожидается, что релиз новинки в раннем доступе состоится уже во втором квартале этого года. При разработке создатели вдохновлялись играми вроде Darkest Dungeon, а в визуальной части авторы опирались на советскую мультипликацию.

Саму игру создают на движке Unity, действие её разворачивается во вселенной Романа Папсуева, который выпускал по ней книги и артбуки.