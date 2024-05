Настольные ролевые игры по мотивам видеоигр: во что поиграть?

Многие игры черпают вдохновение из настольных ролевок: от Vampire: The Masquerade до Cyberpunk и, конечно же, Dungeons & Dragons. Но этот обмен идеями работает в обе стороны — по мотивам видеоигр тоже сделали стоящие ролевки. Портал PC Gamer поделился списком лучших НРИ по играм.

© Steam

Официальные адаптации

Fallout

Поклонникам Fallout не придется долго искать подходящую ролевую игру. Официальный свод правил от Modiphus достаточно прост, но при этом ощущается как аутентичное продолжение вселенной благодаря стильному графическому дизайну и мелким деталям. Можно даже использовать крышки от бутылок в качестве игровых жетонов. К тому же, настольная Fallout получила широкую библиотеку расширений и самостоятельных приключений.

© Steam

Dragon Age

Настольная адаптация Dragon Age от Green Ronin вышла еще в 2010 году, но не получила той поддержки, которой заслуживала столь крупная франшиза. Тем не менее, игра вполне стоит внимания. Она ощущается как по-хорошему старомодное фэнтези, дополненное кое-какими новыми идеями. Отдельно отметим систему трюков: эта механика позволяет тратить очки, зарабатываемые за успешные броски, на дополнительные эффекты.

© Steam

Mutant: Year Zero

Mutant: Year Zero существовала еще до появления видеоигры Road to Eden, так что здесь отношения между адаптацией и первоисточником немного другие. Но не суть важно: главное, что настольная система отличная. Атмосфера, элегантные правила, шикарные иллюстрации. В пост-апокалипсисе Year Zero можно играть за мутантов, говорящих животных и беглых роботов, причем каждый вариант персонажа предлагает уникальные механики и полноценные кампании. Правда, боевая система не настолько тактическая — сражения в настольной Mutant: Year Zero злые и быстрые.

© Steam

Настольные ролевки, вдохновленные видеоиграми

Destiny

Light — довольно занятная попытка перенести Destiny в настольный формат, с тактическими, но быстрыми перестрелками и даже случайной генерацией лута. А Nova сочетает элементы Destiny и Warframe: игрокам предстоит пилотировать мощные боевые костюмы в мире пост-апокалипсиса. В обеих играх кубики почти не фигурируют в сражениях — игрокам нужно грамотно сочетать свои атаки и способности.

© Steam

Dark Souls

Runecairn: Wardensaga умело адаптирует ключевые идеи Dark Souls: от смертоносности сражений до сложности, а также мелких механических нюансов, вроде костров и сбора душ. Игра разворачивается в оригинальном сеттинге, вдохновленном скандинавской мифологией, но ее вполне можно перенести в мир Dark Souls.

Persona

Комбинация бытовой драмы и забегов по подземельям, характерная для Persona — отличная формула для настольной ролевой кампании. За неимением официальной адаптации можно попробовать Voidheart Symphony: ролевку на базе системы Powered by the Apocalypse, которая хорошо попадает в настроение первоисточника. Игроки смогут стать сверхъестественным бунтарями, которые борются против коррумпированного статуса-кво.

© Steam

Hollow Knight

Unofficial Hollow Knight RPG немного не впечатляет названием, но не обращайте на него внимания — на самом деле системы действительно крутая. Она позволяет создать любого жука на свой вкус, после чего отправиться в путешествие по руинам: до выхода Silksong наверняка получится отыграть целую кампанию. По меркам бесплатного фанатского проекта игра уделяет огромное внимание деталям.