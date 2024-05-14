Авторы Fallout 2 изначально хотели развить историю разумных Когтей смерти

Портал The Gamer пообщался с дизайнером Fallout 2 Джоном Дейли и узнал, что в игре изначально планировали развить сюжет разумных Когтей смерти. Кроме того, существа могли получить силовую броню. Однако идеи не ушли дальше сценарных набросков.

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Дальше возможны спойлеры к истории Fallout 2!

Разумные Когти смерти — это уникальный вариант обычных Когтей смерти, который встречается игроку в Убежище 13. По сюжету Fallout 2 практически все эти существа уничтожаются сотрудником секретной службы «Анклава».

Но в первых набросках сценария разумные Когти смерти планировали модифицировать силовую броню под свои тела, а затем расквитаться с «Анклавом», заполучить как можно больше образцов вируса рукотворной эволюции, выкрасть парочку учёных и попытаться улучшить ВРЭ.

Несмотря на то, что разумные Когти смерти так и не получили своего развития, их продолжили упоминать в лоре серии. А Fallout Shelter намекает на то, что эти существа населяют в том или ином количестве Западное побережье.

Но вернёмся в настоящее, где для некстген-версии Fallout 4 выпустили графический патч, который исправил ряд багов.