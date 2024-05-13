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В Steam стартовал Фестиваль бесконечной реиграбельности со скидками на сотни игр

13 мая в Steam начался Фестиваль бесконечной реиграбельности — он посвящён проектам, в которые можно играть практически бесконечно, постоянно натыкаясь на новый контент. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

В Steam стартовал Фестиваль бесконечной реиграбельности со скидками на сотни игр
© Чемпионат.com

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара и анимированные стикеры.

Интересные предложения на Фестивале бесконечной реиграбельности в Steam

  • Age of Wonders 4 - 1938 рублей (- 30%)
  • Victoria 3 — 664 рубля (- 76%)
  • Hearts of Iron 4 — 830 рублей (- 70%)
  • Crusader Kings 3 — 1107 рублей (- 60%)
  • Stellaris — 659 рублей (- 70%)
  • Europa Universalis 4 — 659 рублей (- 70%)
  • Cities: Skylines — 479 рублей (- 70%)
  • Dwarf Fortress — 648 рублей ( -20%)
  • Dead Cells — 249 рублей (- 50%)
  • Risk of Rain 2 — 399 рублей (- 50%)

Фестиваль бесконечной реиграбельности в Steam продлится до 20 мая включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.

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