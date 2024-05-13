В Steam стартовал Фестиваль бесконечной реиграбельности со скидками на сотни игр

13 мая в Steam начался Фестиваль бесконечной реиграбельности — он посвящён проектам, в которые можно играть практически бесконечно, постоянно натыкаясь на новый контент. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

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В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара и анимированные стикеры.

Интересные предложения на Фестивале бесконечной реиграбельности в Steam

Age of Wonders 4 - 1938 рублей (- 30%)

Victoria 3 — 664 рубля (- 76%)

Hearts of Iron 4 — 830 рублей (- 70%)

Crusader Kings 3 — 1107 рублей (- 60%)

Stellaris — 659 рублей (- 70%)

Europa Universalis 4 — 659 рублей (- 70%)

Cities: Skylines — 479 рублей (- 70%)

Dwarf Fortress — 648 рублей ( -20%)

Dead Cells — 249 рублей (- 50%)

Risk of Rain 2 — 399 рублей (- 50%)

Фестиваль бесконечной реиграбельности в Steam продлится до 20 мая включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.