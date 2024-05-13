Выход Hades 2 в ранний доступ помог первой части обновить пиковый онлайн

Ролевой рогалик Hades II вышел в раннем доступе 6 мая с положительными отзывами и пиковым онлайном в 103 тысячи человек в Steam. Неудивительно, что новыми успехами смогла похвастаться и оригинальная Hades, которая обновила рекорд по числу единовременных игроков — он не менялся с момента релиза в 2020 году.

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Вплоть до сегодняшнего дня первая Hades продаётся со скидкой в 66% в Steam. 12 мая её пиковый онлайн неожиданно превысил 54 тысячи человек. Для рогалика это рекорд, ведь ранее в него играло чуть менее 38 тысяч пользователей — это было в сентябре 2020 года. Однако даже в момент написания новости в игре остаётся более 38 тысяч человек.

Что касается Hades 2, то с 7 мая её пиковый онлайн не менялся, а за последние 24 часа в рогалик одновременно играло свыше 96 тысяч пользователей. В своих отзывах они хвалят новые механики и улучшенную визуальную составляющую, из-за чего новинка ощущается лучше первой части.

Неожиданный релиз Hades 2 вызвал негодование многих независимых разработчиков — их игры могли затеряться на фоне рогалика. А создатели Rogue Prince of Persia даже перенесли новую игру про Принца Персии, чтобы не сталкиваться с Hades 2.