Главным протагонистом Resident Evil 9 может быть Леон

В сети появилась новая порция слухов о грядущей Resident Evil 9, которой поделился инсайдер Dusk Golem и пара его «коллег».

© Скриншот

Упоминается, что главным протагонистом свежей игры франшизы якобы выступит старый знакомый фанатов — Леон Кеннеди. Причём в первом заявлении утверждалось, что за Леона можно будет сыграть только в прологе, но затем в дополнении пояснили, что речь идёт о всей игре.

Действие новинки должно развернуться летом 2025 года — Леону на этот момент будет 48 лет. В слухах упоминают и открытый мир игры и сеттинг, о котором уже рассказывали ранее — это сельский город на острове в Юго-Восточной Азии.

Кроме того, ремейк первой Resident Evil якобы выпустят в честь 30-летия серии — видимо, в 2026-м году.

Часть пользователей сети положительно оценила возможное возвращение Леона, хотя при этом многие фанаты отнеслись к текущей информации со скепсисом.

Сам Dusk Golem отметил, что его данные о Resident Evil 9 могут быть противоречивыми, так как часть из них уже устарела, а ситуация изменилась. К примеру, информация про остров была актуальна для версии игры трёхлетней давности. Осталась ли эта идея в текущей RE9 — непонятно.

Заодно инсайдер добавил, что изначально хотел раскрыть публично лишь данные о потенциальном времени анонса, а другие подробности «утекли» в сеть. По данным Dusk Golem, игру должны представить летом, а релиз ожидается в январе 2025 года.

Возможно, что Resident Evil 9 представят в рамках грядущего мероприятия Summer Game Fest 2024, которое стартует 8 июня в 00:00 МСК. Ведущим церемонии выступит Джефф Кили, а в рамках мероприятия как раз ожидаются разные анонсы и показы новинок.