Российские киберспортсмены отказались выступать на ЧМ без флага страны

Российские киберспортсмены не примут участия в отборочных соревнованиях чемпионата мира из-за требований выступать без своего флага. ТАСС

В заявлении Федерации компьютерного спорта России решение связывается с неправомерными действиями секретариата IESF, который выступает против участия наших спортсменов — вопреки уставу организации и решению руководства. Чемпионат.com

Ранее IESF после жалобы украинской стороны приостановила членство Федерации компьютерного спорта России из‑за открытия подразделений RESF в Луганске и Донецке. При этом игроки и команды из России смогут выступать на турнирах IESF в нейтральном статусе. Матч ТВ