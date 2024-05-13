Инсайдер раскрыл отличия сюжета ранней версии Silent Hill: The Short Message

Если верить инсайдеру Dusk Golem, то сюжет ранней версии хоррора Silent Hill: The Short Message несколько отличался от релизной. При этом главная тема оставалась неизменной — это была игра с жизнеутверждающим посылом о противостоянии тревожным чувствам и угнетению.

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Напомним, что Silent Hill: The Short Message рассказывает историю молодой Аниты, которая следует сообщениям своей подруги и оказывается в полуразрушенном доме с очень мрачной репутацией и таящимися внутри кошмарами.

В ранней версии игры, согласно Dusk Golem, встречались следующие отличия:

в ночь основных событий особо буйная группа одноклассников Аниты устраивала в доме вечеринку «в честь» Майи. Там они рушили всё вокруг и оставляли граффити;

в игре было гораздо больше персонажей (возможно, около 23), с которыми Анита взаимодействовала через телефон Майи. В одном примере переписки упоминаются Леон и Клара — последняя просит Леона не общаться с Анитой, называя девушку «вонючим гиком из класса»;

ранняя версия игры тоже была поделена на три части, но в них были свои отличия. В первой части Анита в основном решала «головоломки» и переписывалась с людьми. Некоторые герои помогали девушке в обмен на что-то — например, в обмен на фотографию рисунка Майи или на другие, менее приятные фото;

найденные объекты в окружении раскрывали «ключевые слова», которые можно было отсылать в чатах для получения дополнительной информации;

Анита узнавала, что Майя тайно встречалась с парнем, который, по её мнению, и «довёл» Майю до гибели. Девушка делилась своими обвинениями, но затем прыгала с крыши и вновь просыпалась в доме;

второй этап игры раскрывал более мрачную сторону города. Один из одноклассников упоминает «Проклятие ведьмы», после чего Анита начинала видеть монстра-Сакуру.

Некоторые сюжетные моменты, как отмечает инсайдер, всё ещё присутствуют в финальной версии Silent Hill: The Short Message, но теряются на заднем плане повествования. Так, к примеру, игроки узнавали о «ритуале» и странном культе, куда входили некоторые ученики и учителя.

Появлялось больше доказательств, что в мире игры присутствует старая ксенофобская вера в «ведьму», прибывшую из Азии в начале 1900-х годов. Это в свою очередь помогло распространению и продвижению в интернете экстремистских идей, жертвами которых и стали Анита и Майя (обе героини азиатского происхождения). Майю в итоге выбрали в качестве «жертвы» для ритуала «Каменного замка», но тот провалился после того, как девушка сама заинтересовалась происходящими событиями.

Экспериментальная Silent Hill: The Short Message доступна бесплатно на PlayStation 5 с 1 февраля. Число загрузок хоррора превысило 2 млн — на достижение ушло меньше двух недель с релиза.