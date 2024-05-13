Тестерам Marvel Rivals запретили оставлять негативные отзывы об игре

По данным стримера Брэндона Ларнеда, у желающих принять участие в альфа-тесте шутера Marvel Rivals требовали отказа от публикации негативных мнений и комментариев об игре.

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Подобный пункт обнаружили в соглашении, которое должны были подписать участники теста. В нём упоминают не только «бан» на «субъективные» негативные отзывы, но и предупреждают, что авторы не могут оставлять сатирические заявления о разных элементах игры, как и сравнивать её с конкурентами в негативном ключе.

По словам стримера, многие его коллеги подписали соглашение «не глядя», так как хотели оценить грядущую новинку. Сам Ларнед назвал решение авторов Marvel Rivals «безумием» — с ним согласились и многие пользователи в комментариях. Про подобный контракт позже упомянули и другие авторы — подписывать его согласились не все.

При этом СМИ отметили, что NetEase может сама строго не соблюдать собственное же правило, так как некоторые стримеры уже успели раскритиковать игру в сатирическом ключе — и сравнить её с Overwatch. Подобные параллели у боевика возникают уже не в первый раз.

Авторы Marvel Rivals о героях из комиксов Marvel уже успели выпустить заявление по поводу скандала, где признали, что в соглашении были использованы неудачные термины и определения.

В обращении создатели отметили, что открыты к критике, поэтому неподходящие формулировки из предыдущей версии соглашения должны убрать или изменить.

Само тестирование началось 11 мая в 03:00 МСК, но до его старта в файлах уже успели найти список из 39 играбельных персонажей. Правда, в рамках теста игроки должны получить доступ только к 12 героям. Кроме того, в сеть утёк и геймплей со способностями героев.

В новинке пользователи смогут взять на себя роль одного из популярных персонажей Marvel вроде Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, Железного человека и Карателя. Все они сражаются на мультиплеерных аренах с помощью различного оружия и собственных способностей.

Релиз Marvel Rivals ожидается на PC, но она может заглянуть и на консоли.