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Nintendo Switch или iPhone 15 Pro: какое устройство лучше для портативного гейминга

Вопрос о том, какое устройство лучше для портативного гейминга, вызывает интерес у многих пользователей.

Nintendo Switch или iPhone 15 Pro: что лучше для портативного гейминга
© Ferra.ru

Эксперты Digital Foundry провели специальный тест, чтобы выяснить, способен ли iPhone 15 Pro обойти Nintendo Switch на ее же поле. Результаты в портативном режиме показали следующее:

  • В Horizon Chase 2 также частота кадров выше на iPhone 15 Pro, но на Switch более высокое разрешение.
  • В игре Grid Autosport на iPhone 15 Pro выше частота кадров, но на Nintendo Switch разрешение лучше.
  • В GTA: Definitive Edition на смартфоне Apple лучше освещение и спецэффекты, но Switch выдает более стабильный фреймрейт.
  • Alien Isolation на iPhone 15 Pro имеет более высокую частоту кадров, но на консоли Nintendo выше разрешение.

Если подключить iPhone 15 Pro к телевизору или монитору, картинка будет однозначно лучше, чем с консоли. Кроме того, детище Apple позволяет сыграть в такие ААА-хиты, как Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding и Assassin's Creed Mirage.

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