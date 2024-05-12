Названа дата выхода игры Dragon Age 4

Согласно последним сообщениям известного журналиста и инсайдера Джеффа Грабба, BioWare планирует показать свою новую ролевую игру Dragon Age: Dreadwolf в июне, но не на презентациях Sony или Microsoft. Это может произойти во время Summer Game Fest или на отдельном мероприятии в то же самое время. Выпуск же Dragon Age 4 состоится до конца 2024 года. Об этом со ссылкой на новый выпуск подкаста журналиста сообщает издание DTF.

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Грабб также заявил, что Microsoft проведет презентацию Xbox Games Showcase 9 июня, где будут представлены перезагрузка Perfect Dark и новая игра от id Software. Кроме того, на шоу Microsoft расскажут о Gears 6 от студии The Coalition.

По словам Грабба, у Perfect Dark были некоторые проблемы, но они уже решены, и разработчики готовы показать игру на Xbox Games Showcase.

С другой стороны, игровое подразделение Sony планирует провести презентацию PlayStation Showcase до конца мая. На ней будут представлены новая часть Astro Bot от студии Team Asobi, мультиплеерный шутер от первого лица Concord и, возможно, новая часть Sly Cooper от Sucker Punch Productions.

Таким образом, фанаты видеоигр могут ожидать много интересных анонсов в ближайшие месяцы.