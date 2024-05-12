Скоро состоится анонс продолжения Horizon от Sony и Lego

Согласно последним слухам, PlayStation и Lego работают над совместным проектом, основанном на одной из популярных игровых серий Sony – Horizon. Об этом сообщает итальянское интернет-издание, ссылаясь на инсайдера, выступающего в соцсетях под ником Kurakasis.

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Известный своими достоверными утечками информатор, заявил, что анонс новой коллаборации ожидается в ближайшее время. Хотя он не раскрывает деталей относительно конкретной франшизы, ранее компании уже сотрудничали над официальным набором Lego по ролевому экшену Horizon: Forbidden West.

Тем временем, Том Хендерсон, другой известный инсайдер, комментируя эту ситуацию, высказывает мнение, что новая коллаборация также связана с Horizon. Журналист склоняется к тому, что новинкой станет именно видеоигра, а не очередной конструктор.

По его данным, Sony уже готовит к выпуску трейлер нового проекта. Ожидается, что презентация от PlayStation состоится до конца мая 2024 года.