Sony начала отменять предзаказы Ghost of Tsushima ПК-геймерам в 170 странах

Неожиданная отмена предварительных заказов Ghost of Tsushima на ПК в более чем 170 странах, где нет доступа к PlayStation Network (PSN). В число сервисов, откуда приходят отмены, входят Steam, Epic Games Store и Green Man Gaming.

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В то время как многопользовательский режим игры требует учетной записи PSN, однопользовательская кампания не требует этого. При этом причина отмены пока неясна, особенно учитывая, что игра больше «заточена» на одиночное прохождение.

Подобная ситуация произошла с Helldivers 2. Sony потребовала привязки к PSN после того, как игра была доступна в течение нескольких месяцев в регионах, не входящих в PSN. После Steam ограничил продажи в странах, не поддерживающих PSN. Реакция игроков заставила Sony отменить решение об обязательной привязке PSN, но ограничения на продажу в Steam остались.

Ни Sony, ни Valve не дали официальных комментариев.