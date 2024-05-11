Warner Bros. сняла блокировку с любительского фильма «Охота на Голлума»

История со счастливым концом – студия Warner Bros. отозвала страйк на YouTube в отношении любительского фильма «Охота на Голлума». Видео пролежало на видеохостинге 15 лет и набрало 13 млн просмотров.

Блокировка случилась менее чем через сутки после объявления о работе над фильмом с таким же рабочим названием. При попытке запустить воспроизведение, выскакивало сообщение о том, что контент нарушает авторские права.

Фанатское сообщество яростно высказало недовольство подобным решением. Студия не комментировала ни решение о блокировке, ни решение о разблокировке. Однако, как только фильм снова стал доступен, под ним появился комментарий владельца с благодарностью к Warner Bros. за то, что там понимают фанатов и создателей фильма.

Примечательно, что вначале любительской «Охоты на Голлума» высвечивается дисклеймер с отказом от ответственности. В нем говорится, что фильм создан исключительно для свободного и некоммерческого использования. Создатели не претендуют на персонажей или сюжетные линии. И что это работа, сделанная фанатами и для фанатов.

А вот и сам фильм: