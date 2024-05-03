Специалисты остались недовольны улучшениями в Fallout 4

На YouTube-канале Digital Foundry вышел обзор улучшенной версии Fallout 4 для консолей, которую сравнил с оригинальной версией специалист портала Томас Морган. По итогу анализа он выяснил, что некстген-версия иногда даже хуже оригинальной, вышедшей почти 9 лет назад.

© Газета.Ru

Сравнивая некстген-версию на Xbox Series X и оригинальную для Xbox One X, в Digital Foundry отметили, что современная версия выглядит хуже по дальности прорисовки и уровню детализации. На PS5 качество графики не сильно улучшилось по сравнению с PS4 Pro, однако обновление добавило в игру поддержку 60 fps.

Эксперт также отметил, что на консолях Xbox Series X/S режим «Качество» не оказывает никакого влияния на графические настройки, в отличие от PlayStation 5, где данный режим функционирует корректно. Сравнительный анализ показал, что на PS5 в режиме «Качество» достигается более высокая детализация и дальность прорисовки, чем на Xbox Series X. При этом Bethesda ранее утверждала, что режим «Качество» на Series X работает нормально, однако результаты тестирования Моргана свидетельствуют об обратном.

Сравнивая графические настройки на консолях и ПК, специалист заявил, что настройки «Качество» на Xbox Series X/S и PS5 не соответствуют параметрам «ультра» на ПК. На консолях ниже дальность прорисовки, качество теней и геометрии.

На консолях в режиме «Производительность» игра в основном работает в высоком разрешении, но в интенсивных сценах качество может снижаться, а частота кадров в основном составляет 60 fps, иногда опускаясь до 50–55 fps.

Несмотря на добавление официальной поддержки ультрашироких дисплеев, реализация ПК-версии оказалась неудачной, из-за чего некоторые элементы интерфейса отображаются в растянутом. Кроме того, обновление привело к неработоспособности некоторых популярных модов и не решило давние проблемы стабильности игры, особенно на ПК с видеокартами GeForce RTX, в связи с чем многие игроки стали «откатываться» до старой версии с помощью сторонних программ.