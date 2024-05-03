«Смута» здорового человека: игроки хвалят приключение Indika в Steam

2 мая в Steam состоялся релиз Indika — архаусного проекта от российской студии Odd Meter. В цифровом магазине тайтл получил почти 300 обзоров, причём 88% из них — положительные.

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В основном геймеры хвалят игру за потрясающий визуальный стиль, притягательную архитектуру мира, оригинальность, необычный сюжет и запоминающуюся музыку. Среди минусов некоторые отметили плохую оптимизацию, крайне небольшой хронометраж и ощущение незаконченности истории после концовки.

Indika рассказывает об одержимой дьяволом монахине, которая решает отправиться «на поиски себя» и сталкивается с жестоким миром. Создатели описывают своё творение, как трагикомедия, «сошедшая со страниц романов Достоевского и Булгакова».

Indika доступна только на ПК.