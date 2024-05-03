Авторы Total War: Pharaoh переработают кампанию и добавят контент из «Трои»

Воодушевлённая положительной реакцией фанатов Total War: Pharaoh на бесплатное расширение High Tide Creative Assembly анонсировала новое бесплатное обновление к игре. Оно выйдет в этом году и будет довольно масштабным.

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Упомянутое обновление обещает значительно переработать существующий режим кампании в базовой Total War: Pharaoh и увеличить карту за счёт появления новых сторон — регионов Месопотамии и Эгейского моря, а также играбельных Вавилона, Ассирии, Микены и Трои.

Кроме того, разработчики готовят интересные дополнительные возможности вроде механики «Династия», которая добавит в стремления лидеров фракций смертность и преемственность. А ещё игроков ждёт более 80 новых юнитов для месопотамских фракций и более 70 переработанных юнитов из Total War Saga: Troy.

Грядущее обновление серьёзно изменит игровой процесс Total War: Pharaoh, но Creative Assembly обещает сохранить возможность испытать оригинальную кампанию. Начиная со следующей недели, разработчики будут делиться новыми подробностями апдейта.

Total War: Pharaoh вышла в октябре 2023 года и получила смешанные отзывы игроков. После неудачного запуска новинки разработчикам пришлось извиняться и возвращать часть денег.