Игроков Helldivers 2 на PC обязали привязать аккаунт Steam к PlayStation Network

Адским Десантникам, несущим демократию во все уголки космоса в Helldivers 2 на PC, придётся привязать свои учётные записи в Steam к аккаунту в PlayStation Network.

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На связь вышла сама SIE, которая объяснила, что привязка была временно необязательна из-за технических сложностей. К счастью, проблемы разрешились, и теперь компания решила серьёзно заняться «защитой своих игроков и ценностей безопасности, провозглашаемых PlayStation и в играх PlayStation Studios».

Это наш основной способ защиты игроков от грифинга и злоупотреблений, который позволяет нам блокировать пользователей, ведущих себя подобным образом. Также привязка учетных записей позволит заблокированным игрокам подавать апелляции.

PC-игроков вежливо попросили зарегистрироваться в PlayStation Network — быстро и бесплатно. Новым игрокам Helldivers 2 нужно будет привязать аккаунты с 6 мая. Текущие игроки начнут видеть форму обязательного входа с 30 мая и должны осуществить привязку аккаунтов до 4 июня.

В SIE понимают возможные неудобства для некоторых игроков, но уверяют, что всё это к лучшему.

Мы в свою очередь напомним, что 9 мая Helldivers 2 получит новую премиальные заслуги. Кроме того, по слухам, Sony может обсуждать планы по релизу шутера на Xbox Series.