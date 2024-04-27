Microsoft хочет скорее выпустить Fallout 5 из-за успеха сериала

На этой неделе журналист издания Windows Central Джез Корден выпустил новый выпуск своего подкаста Xbox Two. В ходе него информатор обсудил франшизу Fallout — по его словам, Microsoft прекрасно осведомлена, какой фурор произвёл одноимённый сериал.

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Корден заявил, что на фоне такого оглушительного успеха корпорация теперь хочет как можно скорее выпустить Fallout 5. В Microsoft даже рассматривают вариант передать разработку тайтла другой студии, а не ждать, пока от своих дел освободиться Bethesda.

Видео доступно на YouTube-канале Rand al Thor 19. Права на видео принадлежат Джезу Кордену.

Ведущие подкаста предположили, что создание пятой части серии может взять на себя студия inXile (Wastelands) или Obsidian (The Outer Worlds). Никакие подробности Fallout 5 пока не раскрываются. Скорее всего, тайтл увидит свет не раньше 2030 года.