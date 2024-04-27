Авторы KaiserPunk рассказали об основах игры в свежем трейлере

Студия Overseer Games выпустила трейлер будущей градостроительной стратегии KaiserPunk с показом игрового процесса из альфа-версии игры. В нём разработчики рассказали о пяти основных «столпах» геймплея.

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Как мы знаем, игроки попадут в альтернативное начало XX века и должны будут выстроить и привести к процветанию собственный город-государство.

Градостроительство позволяет разблокировать новые технологии и усилить армию.

позволяет разблокировать новые технологии и усилить армию. Глобальная стратегия подразумевает заключение мирных и торговых договоров, завоевание новых регионов и сражения с противниками на море, на суше и в воздухе.

подразумевает заключение мирных и торговых договоров, завоевание новых регионов и сражения с противниками на море, на суше и в воздухе. Производственные цепочки охватывают сотню видов ресурсов, от простейших до самых труднодоступных, и выстраивают экономическую модель государства.

охватывают сотню видов ресурсов, от простейших до самых труднодоступных, и выстраивают экономическую модель государства. Логистика влияет не только на бесперебойную работу производства, но и на эффективность военных действий.

влияет не только на бесперебойную работу производства, но и на эффективность военных действий. Выборы, которые нам предстоит делать на каждом шагу, повлияют на историю и экономику государства, а также на судьбу всех жителей.

KaiserPunk планируют выпустить в 2024 году, пока что заявлена только версия для РС. Познакомиться с демоверсией игры мы сможем в ходе июньского фестиваля Steam «Играм быть». И разработчики рассчитывают, что первые отзывы игроков помогут им довести проект до совершенства.